Україна вже отримує зброю з нового пакета допомоги США — Білий дім

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Україна вже почала отримувати зброю з нового пакета допомоги, який Сполучені Штати оголосили минулого тижня.

Про це речниця повідомила під час брифінгу.

Жан-П'єр зазначила, що хоче бути "обережною" у відповідній темі, оскільки мовиться про питання оперативної безпеки.

"Допомога в Україну вже йде. Наразі вони отримують безпекову підтримку", — поінформувала представниця Білого дому.

Речниця висловила сподівання, що це озброєння допоможе українським військовим на лінії фронту, аби вони зуміли себе захистити.

24 квітня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів. До нього ввійшли засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніка та протитанкова зброя.

Глава Пентагону Ллойд Остін 26 квітня розповів про ще один пакет оборонної підтримки України на 1 мільярд доларів. У переліку — ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.