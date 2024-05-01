Президенти Естонії, Латвії та Литви: Алар Каріс, Едгарс Рінкевічс і Гітанас Науседа у 20-ту річницю вступу країн Балтії до Євросоюзу закликали розпочати переговори з Україною щодо вступу до блоку.

Про це йдеться у спільній заяві глав держав Балтії, яка опублікована на сайті Офісу президента Естонії.

"Країни Балтії приєдналися до Європейського Союзу 1 травня 2004 року. У паспортах наших громадян з'явилася літери «"ЄС", що знаменує тріумфальне повернення на своє законне історичне місце в європейській сім'ї. Членство в ЄС і НАТО докорінно змінило геополітичний ландшафт і визначило майбутнє країн Балтії", – йдеться в заяві глав трьох держав.

Вони зазначили, що 20-річчя членства Естонії, Латвії та Литви в ЄС припадає на період, коли агресивна війна Росії проти України є нагадуванням про те, що мир у Європі не повинен сприйматися як належне.

Президенти підтвердили, що "Україна сьогодні захищає наші демократичні цінності", і обіцяють і надалі підтримувати Україну та захищати світовий порядок, заснований на правилах.

"У 1990-1991 роках демократичний вибір був підданий випробуванню в країнах Балтії. Сьогодні українці, молдавани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім'ю як свій остаточний вибір. Ми твердо стоїмо на боці тих країн, які поділяють європейські цінності та прагнення бути разом", — йдеться у заяві.

Глави Естонії, Латвії та Литви закликали Євросоюз почати переговори про вступ до блоку з Україною та Молдовою в червні цього року.

"Країни Балтії — прекрасне свідчення того, як членство в ЄС стимулює модернізацію та економічний прогрес. Це наша реальність, якою ми хочемо поділитися", — додали президенти трьох держав.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

11 березня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна завершила виконання всіх рекомендацій, отриманих від Європейської комісії, для надання переговорної рамки стосовно вступу в ЄС.

12 березня Єврокомісія повідомила, що підготувала переговорну рамку щодо членства України й Молдови в ЄС. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу.