Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Європейський союз має розробити сучасну версію "плану Маршалла" Сполучених Штатів часів Другої світової війни.

Про це політикиня повідомила на щорічній бюджетній конференції ЄС у Брюсселі в понеділок, 29 квітня, передає Euractiv.

"Подібно до того, як після Другої світової війни Західній Європі було запропоноване економічне рятувальне коло у вигляді американського "плану Маршалла", Молдова та Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента XXI століття від Євросоюзу", — сказала Санду.

Президентка Молдови зазначила, що "план Маршалла" був розроблений і втілений, аби "показати виснаженому війною континенту, що капіталізм та демократія є кращим шляхом, ніж будь-що, запропоноване комунізмом".

"Сучасна версія такого плану також повинна запропонувати подібну надію тим з нас, хто прагне до членства у Євросоюзі", — наголосила політикиня.

На думку Санду, бюджет ЄС повинен не тільки фінансувати критичні зелені, цифрові, інфраструктурні проєкти, а і бути спрямованим на захист цінностей, які перебувають під загрозою з боку "сил з похмурим баченням".

"Нам теж треба інвестувати в порятунок життів, відновлення миру та захист свободи в ключові моменти історії", — підкреслила президентка Молдови.

Підписаний колишнім президентом США Гаррі Труменом у 1948 році "план Маршалла" — названий на честь тодішнього американського держсекретаря Джорджа Маршалла — надав мільярди доларів економічної допомоги європейським країнам, спустошеним Другою світовою війною.