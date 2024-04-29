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Санду закликала Євросоюз розробити сучасну версію "плану Маршалла" для України та Молдови
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Санду закликала Євросоюз розробити сучасну версію "плану Маршалла" для України та Молдови

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Майя Санду
Президентка Молдови Майя Санду. Фото: Офіс президента України

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Європейський союз має розробити сучасну версію "плану Маршалла" Сполучених Штатів часів Другої світової війни.

Про це політикиня повідомила на щорічній бюджетній конференції ЄС у Брюсселі в понеділок, 29 квітня, передає Euractiv.

"Подібно до того, як після Другої світової війни Західній Європі було запропоноване економічне рятувальне коло у вигляді американського "плану Маршалла", Молдова та Україна потребують чітко сфокусованого еквівалента XXI століття від Євросоюзу", — сказала Санду.

Президентка Молдови зазначила, що "план Маршалла" був розроблений і втілений, аби "показати виснаженому війною континенту, що капіталізм та демократія є кращим шляхом, ніж будь-що, запропоноване комунізмом".

"Сучасна версія такого плану також повинна запропонувати подібну надію тим з нас, хто прагне до членства у Євросоюзі", — наголосила політикиня.

На думку Санду, бюджет ЄС повинен не тільки фінансувати критичні зелені, цифрові, інфраструктурні проєкти, а і бути спрямованим на захист цінностей, які перебувають під загрозою з боку "сил з похмурим баченням".

"Нам теж треба інвестувати в порятунок життів, відновлення миру та захист свободи в ключові моменти історії", — підкреслила президентка Молдови.

Підписаний колишнім президентом США Гаррі Труменом у 1948 році "план Маршалла" — названий на честь тодішнього американського держсекретаря Джорджа Маршалла — надав мільярди доларів економічної допомоги європейським країнам, спустошеним Другою світовою війною.
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