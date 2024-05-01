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Корупція в Міністерстві оборони Росії призведе до розслідувань проти багатьох чиновників — британська розвідка
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Корупція в Міністерстві оборони Росії призведе до розслідувань проти багатьох чиновників — британська розвідка

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У справі заступника міністра оборони РФ Іванова допитали високопоставленого чиновника
Тимур Іванов. Міноборони РФ

Розслідування щодо заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, швидше за все, зачепило й більш високопоставленого першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Повідомляється, що у зв'язку зі справою Іванова Цалікова, якого називають покровителем Іванова, допитали в ФСБ.

“Цаліков, ймовірно, є фактично третім номером в ієрархії Міністерства оборони, після міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова”, — відзначили у британській розвідці.

Як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Сергієм Шойгу, наголосили британські розвідники. Він працював під керівництвом Шойгу в Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій а потім пішов за Шойгу спочатку в губернатори Московської області, а у 2012 році — в Міноборони.

Крім того, за даними британської розвідки, існує також реальна можливість, що розслідування щодо Іванова може зачепити міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні структури Міноборони РФ побудували будинок для Сілуанова.

Як наголосили британські розвідники, корупція вже давно є проблемою в російському Міноборони. У 2019 році головний військовий прокурор Валерій Петров заявив, що корупція є “значною мірою корінь більшості проблем у правовій державі”.

Розвідники відзначили, що корупція була фактором низької ефективності російського війська, особливо на ранній стадії повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли корупцію звинувачували у прострочених пайках, неякісних шинах, а також у розкраданні пального.

23 квітня стало відомо, що заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. У російському оборонному відомстві Іванов, зокрема, відповідав за будівництво та закупівлю товарів для армії.

Особливо великий розмір згідно із КК РФ починається із суми у 1 мільйон рублів. Максимальне покарання за санкцією цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Заступника очільника Міноборони РФ Тимура Іванова арештували через спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України. У березні кіберфахівці ГУР отримали доступ до серверів оборонного відомства РФ і зокрема до службової документації Іванова. Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Тимур Іванов народився 1975 року в Москві. У 1997-му закінчив Московський державний університет імені М. В. Ломоносова. У 1999–2012 роках працював на російських підприємствах паливно-енергетичного комплексу. У 2012 році став заступником голови уряду Московської області. 2013-го очолив "Оборонсторой". З травня 2016 року призначений заступником міністра оборони. Має державні та відомчі нагороди.

У Міноборони РФ він відповідав за організацію управління майном, розквартирування військ та медзабезпечення Збройних сил РФ. Також курував закупівлі товарів за держоборонзамовленням.

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