Заступника міністра оборони РФ Шойгу затримали за підозрою в отриманні хабаря

Заступника міністра оборони Росії Сергія Шойгу Тімура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабаря. У російському оборонному відомстві Іванов, зокрема, відповідав за будівництво та закупівлю товарів для армії.

Про це повідомляє російське інформагентство "ТАСС", із посиланням на пресслужбу Слідчого комітету РФ.

"За підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ (отримання хабаря в особливо великих розмірах), затримано заступника міністра оборони РФ Івана Тимура Володимировича", — йдеться в повідомленні.

Особливо великий розмір згідно із КК РФ починається із суми у 1 мільйон рублів. Максимальне покарання за санкцією цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Тімур Іванов народився 1975 року в Москві. У 1997-му закінчив Московський державний університет імені М. В. Ломоносова. У 1999–2012 роках працював на російських підприємствах паливно-енергетичного комплексу. У 2012 році став заступником голови уряду Московської області. 2013-го очолив "Оборонсторой". З травня 2016 року призначений заступником міністра оборони. Має державні та відомчі нагороди.

У Міноборони РФ він відповідав за організацію управління майном, розквартирування військ та медзабезпечення Збройних сил РФ. Також курував закупівлі товарів за держоборонзамовленням.