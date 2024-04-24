Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова відправили в СІЗО

Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, обвинуваченого в отриманні хабара в особливо великому розмірі, відправили в СІЗО.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал судів загальної юрисдикції Москви.

Іванова заарештували до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

Зазначається, що Іванову висунули обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ (одержання хабара в особливо великому розмірі). За версією слідства, Іванов, обіймаючи посаду заступника оборони РФ, курирував питання будівництва та капітального ремонту об'єктів міністерства оборони.

Слідство вважає, що Іванов “вступив у злочинну змову з третіми особами, заздалегідь об'єднався з ними для вчинення організованою групою злочину — одержання в особливо великому розмірі у вигляді надання послуг майнового характеру під час проведення підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міністерства оборони”.

23 квітня стало відомо, що заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. У російському оборонному відомстві Іванов, зокрема, відповідав за будівництво та закупівлю товарів для армії.

Особливо великий розмір згідно із КК РФ починається із суми у 1 мільйон рублів. Максимальне покарання за санкцією цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Тімур Іванов народився 1975 року в Москві. У 1997-му закінчив Московський державний університет імені М. В. Ломоносова. У 1999–2012 роках працював на російських підприємствах паливно-енергетичного комплексу. У 2012 році став заступником голови уряду Московської області. 2013-го очолив "Оборонсторой". З травня 2016 року призначений заступником міністра оборони. Має державні та відомчі нагороди.

У Міноборони РФ він відповідав за організацію управління майном, розквартирування військ та медзабезпечення Збройних сил РФ. Також курував закупівлі товарів за держоборонзамовленням.