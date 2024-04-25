Після ухвалення пакета допомоги Україні в армії США прогнозують потроєння виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів. Йдеться про виготовлення 100 тисяч 155-мм боєприпасів на місяць або ж 1,2 млн на рік.

Про це заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, повідомляє Defense One.

"З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 тисяч одиниць", — відзначив він.

За словами Мінгуса, це більш ніж утричі перевищує 30 тисяч снарядів, які американські заводи очікують випустити цього місяця, і це буде шестикратне збільшення виробництва з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Ще минулого року керівник закупівель Армії США Дуг Буш відзначав, що країна розширює виробничі потужності і планує відкривати нові в Арканзасі, Канзасі і Техасі. Артилерійські снаряди є одними з небагатьох боєприпасів, виробництво яких контролюється урядом США, а не закуповується у приватних підрядників.

19 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна, вже починаючи з квітня 2024 року, очікує на передачу достатньої кількості артилерійських боєприпасів від союзників.

Раніше президент Чехії Петр Павел поінформував, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023 року голова МЗС Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн 1 лютого поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

Речник Єврокомісії зі зовнішньополітичних питань Петер Стано оголосив, що до кінця березня кількість поставлених в Україну боєприпасів від ЄС сягне приблизно 500 тисяч.