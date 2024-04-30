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Трамп про допомогу Україні: "Якщо Європа не платить, то чому США повинні це робити"
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Трамп про допомогу Україні: "Якщо Європа не платить, то чому США повинні це робити"

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Дональд Трамп
Колишній президент США Дональд Трамп вказує на своїх прихильників. AP

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що, якщо він знову стане главою Білого дому, він допомагатиме Україні тільки у разі, якщо Європа також почне робити це активніше.

Про це Дональд Трамп розповів в інтерв'ю журналісту The Time Еріку Кортеллесу.

"Я б не допомагав, якщо Європа не почне це виконувати. Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити? Вони страждають набагато сильніше (від війни в Україні — ред.), адже між нами океан. Але вони цього не роблять (йдеться про допомогу — ред.) — сказав Трамп.

Кортеллес нагадав, що після своєї зустрічі із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у березні цього року, експрезидент США Дональд Трамп також заявляв, що "не дасть Україні ні копійки".

Скандальні заяви Дональда Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп заявив одному з лідерів НАТО, що "заохочував би" Росію напасти на тих членів Альянсу, які роблять недостатні внески на оборону.

Раніше Трамп стверджував, що у разі перемоги на виборах 2024 року "ще до інавгурації" врегулює війну Росії проти України.

5 листопада 2023 року Зеленський в інтерв'ю телекомпанії NBC запросив Трампа в Україну і вказав, що за 24 хвилини пояснить, що той не зможе досягти мирного врегулювання війни за добу.

Через два дні Трамп у відповідь на запрошення відмовився від візиту.

Нещодавно Зеленський припустив, що обрання Трампа очільником Сполучених Штатів може вплинути на політику американської держави.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

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