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Байден заявив, що планує дебатувати з Трампом — Reuters
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Байден заявив, що планує дебатувати з Трампом — Reuters

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Джо Байден
Президент США Джо Байден в аеропорту Нью-Йорка, 25 квітня 2024 року. AP

Президент США Джо Байден заявив, що планує взяти участь у дебатах з кандидатом у президенти від республіканської партії Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

"Я буду (дебатувати — ред.). Я не знаю, коли. Я буду радий з ним дебатувати", — сказав Байден.

Як пише Reuters, відповідна заява стала найчіткішим висловлюванням Байдена стосовно можливих дебатів перед прийдешніми президентськими виборами.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

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