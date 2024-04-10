Понад десять генералів та адміралів у відставці виступили в Верховному суді США зі спільною заявою проти спроб Дональда Трампа скористатися президентським імунітетом у кримінальних справах проти нього.

Про це повідомляє The Hill, посилаючись на заяву колишніх високопоставлених американських офіцерів.

"Поняття такого імунітету, як загалом, так в окремому контексті потенційного заперечення результатів виборів, загрожує поставити під загрозу безпеку нашої нації та міжнародне лідерство. Особливо в такі часи, як зараз, коли в усьому світі зростають антидемократичні авторитарні режими, така загроза є небезпечною", — наголосили вони.

Група також підкреслила, що заяви Трампа "загрожуватимуть ролі військових в американському суспільстві, конституційному порядку країни та національній безпеці", а також матимуть "глибоко негативний вплив на військовослужбовців". При цьому зазначається: ситуація може закінчитися тим, що "військові опиняться в стані вибору між своїм головнокомандувачем і дотриманням законів, прийнятих Конгресом США".

Серед тих підписантів спільної заяви – колишній директор ЦРУ Майкл Хейден, адмірал у відставці Тад Аллен, а також генерали у відставці: Джордж Кейсі, Карлтон Фулфорд, Крейг Мак-Кінлі та інші.

Скандальні заявив Дональда Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп заявив одному з лідерів НАТО, що "заохочував би" Росію напасти на тих членів Альянсу, які роблять недостатні внески на оборону.

Раніше Трамп стверджував, що у разі перемоги на виборах 2024 року "ще до інавгурації" врегулює війну Росії проти України.

5 листопада 2023 року Зеленський в інтерв'ю телекомпанії NBC запросив Трампа в Україну і вказав, що за 24 хвилини пояснить, що той не зможе досягти мирного врегулювання війни за добу.

Через два дні Трамп у відповідь на запрошення відмовився від візиту.

Нещодавно Зеленський припустив, що обрання Трампа очільником Сполучених Штатів може вплинути на політику американської держави.

Що відомо звинувачення Дональда Трампа

2 серпня 2023 року Дональда Трампа звинуватили у злочині проти держави та громадян, а також спробі скасувати результати виборів США 2020 року, де він програв Джо Байдену.

У червні 2023 року у залі федерального суду в Маямі Дональду Трампу висунули 37 кримінальних звинувачень, пов'язаних із поводженням із секретними документами на його маєтку у Флориді Мар-а-Лаго. У відповідь адвокат Трампа Тодд Бланш виступив від імені політика, заявивши, що той не визнає себе винним.

27 липня Трампу висунули нові звинувачення в тому, що він намагався перешкодити розслідуванню неправомірного поводження з надсекретними документами. До того ж у справі новий серед підозрюваних.

У новому документі Трампа звинувачують, що він діяв разом зі своїм особистим помічником Уолтіном Наутою і новим обвинуваченим, менеджером нерухомості Карлосом де Олівейра, щоб видалити записи камер безпеки в Мар-а-Лаго.

16 лютого 2024 року суддя Артур Енгорон ухвалив рішення щодо Дональда Трампа у цивільній справі про шахрайство. Справа пов’язана із завищенням вартості майна та брехнею у фінансових звітах для отримання кращих умов позики.

Енгорон виявив, що Трамп, його компанія та топменеджери брехали про статки у фінансових звітах, обманюючи банкірів і страховиків, які співпрацювали з Трампом.

25 березня експрезидент США Дональд Трамп отримав відстрочку стягнення понад 464 млн доларів, які заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство. Суддя ухвалив рішення за умови, що він внесе 175 мільйонів протягом 10 днів.

На початку квітня Трамп вніс заставу на суму 175 мільйонів доларів у справі про цивільне шахрайство, щоб запобігти конфіскації владою Нью-Йорка власних активів, у тому числі нерухомості.