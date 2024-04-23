Представники України та НАТО на засіданні, яке відбулось у Польщі, погодили план роботи на травень 2024 року для активізації пропозицій до Вашингтонського саміту Альянсу в липні цього року.
Про це повідомляє Міноборони України.
Погоджений план включає:
- розробку концепції для фінального погодження перед Самітом;
- остаточне узгодження структури JATEC;
- проєкт фінансових витрат після набуття повних операційних спроможностей JATEC;
- подання пропозицій із залучення людського ресурсу для забезпечення функцій JATEC;
- розробку пропозицій з питань звʼязку та обміну інформацією.
“Результати засідання у Польщі — ще один крок для становлення Центру як інституції спрямованої на посилення співпраці України з Альянсом. Взаємосумісність, інституційний розвиток, вивчення досвіду війни — це наші спільні завдання”, — сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.
Рішення про старт JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) ухвалили у лютому 2024 року за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
Центр стане першою спільною інституцією в історії відносин України та Альянсу.
На останньому засіданні у Польщі сторони також розглянули пілотний проєкт Lessons Learned під егідою НАТО, який має стартувати у травні, повідомили в Міноборони.
Там також зазначили, що метою Спільного центру Україна-НАТО є розбудова спроможностей Сил оборони України, аналіз досвіду російсько-української війни, розвиток освіти та підготовки, досягнення взаємосумісності між Україною і НАТО.