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Україна і НАТО погодили план роботи на травень перед самітом у Вашингтоні — Міноборони
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Україна і НАТО погодили план роботи на травень перед самітом у Вашингтоні — Міноборони

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Україна і НАТО погодили план роботи на травень перед самітом у Вашингтоні
Погоджено ключові етапи роботи Центру Україна-НАТО (JATEC) до Вашингтонського саміту. NATO.int

Представники України та НАТО на засіданні, яке відбулось у Польщі, погодили план роботи на травень 2024 року для активізації пропозицій до Вашингтонського саміту Альянсу в липні цього року.

Про це повідомляє Міноборони України.

Погоджений план включає:

  • розробку концепції для фінального погодження перед Самітом;
  • остаточне узгодження структури JATEC;
  • ⁠проєкт фінансових витрат після набуття повних операційних спроможностей JATEC;
  • ⁠подання пропозицій із залучення людського ресурсу для забезпечення функцій JATEC;
  • ⁠розробку пропозицій з питань звʼязку та обміну інформацією.
“Результати засідання у Польщі — ще один крок для становлення Центру як інституції спрямованої на посилення співпраці України з Альянсом. Взаємосумісність, інституційний розвиток, вивчення досвіду війни — це наші спільні завдання”, — сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Рішення про старт JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) ухвалили у лютому 2024 року за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Центр стане першою спільною інституцією в історії відносин України та Альянсу.

На останньому засіданні у Польщі сторони також розглянули пілотний проєкт Lessons Learned під егідою НАТО, який має стартувати у травні, повідомили в Міноборони.

Там також зазначили, що метою Спільного центру Україна-НАТО є розбудова спроможностей Сил оборони України, аналіз досвіду російсько-української війни, розвиток освіти та підготовки, досягнення взаємосумісності між Україною і НАТО.

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