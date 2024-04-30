Міністерство внутрішніх справ Естонії не має плану примусової репатріації на територію України українських громадян, включно з чоловіками 18-60 років, які законно проживають в Естонії.

Про це радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Аннелі Вікс повідомила ERR.

“Мобілізація — це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, в тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації”, — сказала Вікс.

Зазначається, що станом на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мають 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

За словами радниці МВС, якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

Проте, зазначила Вікс, відсутність дійсного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання — у тому числі на підставі тимчасового захисту. За її словами, чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Водночас іноземець не зможе звернутися за візою за відсутності дійсного проїзного документа.

Зазначається, що станом на кінець квітня в Естонії дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту загалом мали близько 31 тисяч воєнних біженців.

Наприкінці минулого року, міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс сказав, що країна готова допомогти Україні в мобілізації її громадян, якщо дві країни підпишуть відповідний договір. За його словами, на той час в Естонії мешкало близько 7500 громадян України призовного віку, проте багато хто з них звільнений від мобілізації.

Йшлося про тих, хто приїхав до Естонії після 24 лютого 2022 року, і наразі мешкає тут із тимчасовою посвідкою на проживання. Ляенеметс тоді зауважив, що відповідно до міжнародного права Україна не має змоги мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього необхідна міждержавна угода.

Що цьому передувало

Український уряд оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині країни, а не в іноземних дипломатичних установах. Як наслідок — чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити паспорти, термін дії яких закінчується.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський.