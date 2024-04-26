Голова МВС Польщі Марчін Кєрвінський заявив, що Республіка Польща продовжить захист для українських біженців, який поки діє до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту.

Про це пише ukrayina.pl з посиланням на заяву голови МВС Польщі це в ефірі TVN24.

“Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту”, — заявив Кєрвінський.

Він додав, що Польща буде охороняти їхні права і нікому не передасть їхніх приватних даних, в тому числі Україні

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. За його словами, українські громадяни не виконують свої обов’язки перед своєю державою. Також міністр заявив про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні.

За даними Євростату, як пише Reuters, станом на січень 2024 року близько 4,3 мільйона українців проживають у країнах Європейського Союзу. З них близько 860 тисяч — це дорослі чоловіки.

Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що є другим за величиною показником після Німеччини.

Український уряд оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині країни, а не в іноземних дипломатичних установах. Як наслідок — чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити паспорти, термін дії яких закінчується.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський.