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Міноборони: ТЦК за кордоном не будуть вручати повістки
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Міноборони: ТЦК за кордоном не будуть вручати повістки

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Міністерство оборони України
Міністерство оборони України. Пресслужба МО

Представник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном не працюватимуть.

Про це речник повідомив у ефірі "Радіо Свобода".

"ТЦК за кордоном працювати не будуть. МО не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном — Ред.) виглядає доволі нереальним", — сказав Лазуткін.

Представник Міноборони пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію в Україні та за кордоном протягом 60 днів у чоловіків буде можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через е-кабінет.

На уточнювальне запитання, чи означає це, що чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися, щоб оновити свої дані, речник зазначив, що "обов'язково їхати в Україну не треба".

Лазуткін підкреслив, що для тих, хто за кордоном, буде можливість оновити дані в консульських установах, а також через електронний кабінет.

Представник МО розповів, що триває робота над тим, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні.

Речник додав, що проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене. Натомість його впровадження дозволить якісно здійснювати облік військовозобов'язаних.

Раніше заступниця глави МО Катерина Черногоренко розповіла, що в Україні для кожного військовозобов'язаного створять електронний кабінет.

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.

До цього парламент ухвалив законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ й можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.

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