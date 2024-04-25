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DW: Українці зможуть залишатися у Німеччині з недійсним паспортом, але є умова
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DW: Українці зможуть залишатися у Німеччині з недійсним паспортом, але є умова

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Державний прапор Німеччини на вершині будівлі Рейхстагу в Берліні, Німеччина, 31 серпня 2023 року. AP

Українці, які перебувають у Німеччині, зможуть залишатися на її території і без наявності дійсного паспорта.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на уряд Берліна.

Як зазначили журналісти, всі питання щодо перебування іноземців у ФРН належать до компетенції саме земельної влади.

Право на перебування у Німеччині та всі пов'язані з цим можливості, пише DW, залишаються чинними незалежно від рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років за кордоном.

Окрім цього, вказано у матеріалі, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт.

"Головне, щоб у німецької влади була бодай яка-небудь можливість встановити особу, йдеться у повідомленні", — пояснює Deutsche Welle.

Щоправда, наголосили журналісти, робитиметься це лише у виняткових випадках, оскільки правила перебування іноземців у Німеччині дозволяють імміграційним відомствам видавати німецькі документи особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність для поїздки вагомих причин.

Військовий обов'язок сам по собі вважається у Німеччині цілком прийнятним громадянським обов'язком.

"Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа будуть перевірятися і, як правило, відхилятися", — додали в уряді Берліна.

23 квітня уряд України оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині держави, а не в іноземних дипломатичних установах.

Як наслідок — чоловіки віком від 18 до 60 років, що проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити термін дії документа.

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