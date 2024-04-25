Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас допустив можливість допомоги Україні у питанні повернення чоловіків призовного віку.

Відповідну заяву глава литовського МО зробив у Сеймі, передає Delfi.

Кащюнас визнав, що Вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон.

Водночас зазначив, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів для цього та стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

"Ніхто, звісно, не буде їх збирати та відвозити в Україну. Але [обмежити] у соцвиплатах, дозволах на роботу, документах — це варіанти, які я чую і від польської сторони. Відтак, почекаймо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", — сказав міністр.

Посадовець додав, що наразі важко оцінити точну кількість українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Литві.

23 квітня уряд України оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині держави, а не в іноземних дипломатичних установах.

Як наслідок — чоловіки віком від 18 до 60 років, що проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити термін дії документа.