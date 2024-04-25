НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Литва може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку — міністр оборони
ЛитваМобілізаціяЗакон про мобілізаціюВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітВійна

Литва може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку — міністр оборони

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прапор Литви
Прапор Литви. Getty Images

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас допустив можливість допомоги Україні у питанні повернення чоловіків призовного віку.

Відповідну заяву глава литовського МО зробив у Сеймі, передає Delfi.

Кащюнас визнав, що Вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон.

Водночас зазначив, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів для цього та стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

"Ніхто, звісно, не буде їх збирати та відвозити в Україну. Але [обмежити] у соцвиплатах, дозволах на роботу, документах — це варіанти, які я чую і від польської сторони. Відтак, почекаймо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", — сказав міністр.

Посадовець додав, що наразі важко оцінити точну кількість українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Литві.

23 квітня уряд України оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині держави, а не в іноземних дипломатичних установах.

Як наслідок — чоловіки віком від 18 до 60 років, що проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити термін дії документа.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним
"Фарсова вистава". Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним
Гройсман, Клімкін
"Через початок АТО". Слідком РФ висунув звинувачення Гройсману, Клімкіну та Стецю
Європарламент
Європарламент схвалив пакет законів, спрямованих на боротьбу із відмиванням коштів і фінансуванням тероризму
Армія РФ
За добу армія РФ на війні в Україні втратила 13 танків і 1040 солдатів — Генштаб

Вибір редакції
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Дізнайтесь більше
Литва
З Литви висилають колишнього "завгоспа Януковича"
Бронетранспортери М577
В Україну прибула нова партія бронетранспортерів М577 від Литви
Литва передала Україні легкий ударний літак Л-39ЗА "Альбатрос"
До України прибула чергова партія військової підтримки від Литви
Литва
Литва проведе військові навчання за участю понад 20 тисяч солдатів
На початок