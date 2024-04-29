У дівчинки з окупованого Херсона Маргарити Прокопенко, яку усиновили лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов разом із дружиною Інною Варламовою, є законний опікун і старша сестра, які виїхали з міркувань безпеки до Греції.

Про це повідомляє ТСН.

Зі зламаного листування Варламової, яке опинилося у розпорядженні журналістів, випливає, що вона робила дівчинці аналіз на визначення групи крові і пізніше раділа, що вона збіглася з групою крові Миронова. Крім того, Варламова та Миронов нібито обговорювали усиновлення дітей з України зі своїми старшими дітьми та наказали їм тримати це в таємниці.

За інформацією видання, в Україні Маргарита Прокопенко, яку тепер за російськими документами називають Мариною Мироновою, має законний опікун Дарина Рєпіна та старша сестра Ганна, які виїхали з міркувань безпеки до Греції.

Аналітик проєкту з розслідування воєнних злочинів в Україні The Reckoning Project Вікторія Новікова розповіла "Важливим історіям", що Маргарита також має брата, який перебуває в дитячому будинку в сімферопольському будинку дитини "Елочка".

Разом із Маргаритою Варламова вивезла з окупованого Херсона дворічного Іллю Ващенка. З розслідування ТСН випливає, що політик та його дружина вирішили не брати дитину до сім'ї після того, як Варламова пішла з хлопчиком до лікаря та з'ясувала, що "діагнози невтішні". Дружина Миронова нібито пояснювала, що дівчинку вибрала сама, а хлопчика їй "привели". Де зараз перебуває Ілля Ващенко, невідомо.

Видання "Важливі історії" встановило, що лише через рік після депортації у вересні 2023 року Ілля отримав нове свідоцтво про народження. З нього випливає, що хлопчик перебуває у Московській області.

Раніше повідомлялося, що лідер російської партії "Справедлива Росія-Патріоти-За правду" Сергій Миронов і його дружина удочерили викрадену з України 10-місячну дитину. На прохання усиновлювачів в офіційних документах змінили ім’я дитини і місце народження — замість українського Херсона – підмосковний Подольськ.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше повідомила, що станом на кінець березня українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 49 країн світу у спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово захоплених територій, йдеться у спільній заяві цих країн. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора повідомили, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.