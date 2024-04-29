Попри нещодавні успіхи російських військ поблизу Авдіївки, в найближчій перспективі російські війська навряд чи зможуть досягти більш глибокого оперативно значущого просування в цьому районі.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Нещодавні успіхи російських військ на північний захід від Авдіївки змусили українські війська відступити з інших обмежених тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від Авдіївки, хоча це поки що не сприяло швидкому досягненню російських тактичних успіхів. Російські війська, як і раніше, навряд чи зможуть досягти більш глибокого оперативно значущого проникнення в цьому районі в найближчій перспективі”, — відзначили аналітики.

Зазначається, що український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський повідомив 28 квітня, що українські війська відійшли з Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та Семенівки (на захід від Авдіївки) на позиції далі на захід задля збереження українських військових.

Як відзначили аналітики, Сирський визнав, що російські сили здійснюють тактичне просування на північний захід від Авдіївки, а українські офіційні особи повідомили, що російські сили розгорнули до чотирьох бригад для тактичного проникнення в районі Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).

Російські війська перекинули до лінії фронту на північний захід від Авдіївки посилену дивізійну групу (переважно з чотирьох бригад Центрального військового округу) з метою стабілізації невеликого виступу в цьому районі та подальшого проникнення вглиб української оборони вздовж лінії фронту на захід від Авдіївки, йдеться в аналітичному звіті.

“Російські війська не досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового (на північний захід від Авдіївки), Бердичів і Семенівки після відведення українських військ з обмежених тактичних позицій у цьому районі, однак це свідчить про те, що українські війська утримують позиції і сили в цьому районі, що наразі уповільнює подальше просування російських військ на захід”, – йдеться у звіті ISW.

За оцінками аналітиків, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати тактичні переваги на Авдіївському напрямку протягом наступних тижнів, і українське командування може прийняти рішення про додаткове відведення військ, якщо російські війська загрожуватимуть іншим українським тактичним позиціям у цьому районі.

Зазначається, що наступна лінія населених пунктів у цьому районі розташована на деякій відстані від української лінії оборони, яку російські війська атакують з моменту захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року.

Аналітики відзначили, що українські війська можуть використовувати захисні вітрозахисні споруди в полях, розташованих на захід від нинішньої лінії зіткнення, для сповільнення майбутніх російських атак. При цьому повне відведення українських військ на укріплені позиції на захід від Авдіївки, ймовірно, дозволить російським військам здійснити відносно швидке просування через ці поля, хоча це просування, ймовірно, буде швидким лише в тому випадку, якщо українські війська не намагатимуться утримувати позиції в цих полях.

Як відзначили в ISW, Сирський додав, що для стабілізації ситуації на Авдіївському напрямку українські війська перекидають частини бригад, які пройшли відпочинок і відновлення. Прибуття відновлених українських підкріплень, ймовірно, дозволить українським військам уповільнити тактичні успіхи росіян і, можливо, стабілізувати фронт, наголошують аналітики.

“Українські війська стикаються з проблемою нестачі ресурсів, і, за повідомленнями, на північний захід від Авдіївки нестача особового складу становить один до трьох осіб, але, тим не менш, вони не дозволили російським військам, чисельністю понад дивізію, досягти тих успіхів, які, в принципі, мали б бути досягнуті російськими військами за такого співвідношення сил і засобів”, — йдеться в аналітичному звіті.

Аналітики ISW відзначили, що прибуття українських підкріплень і додаткової техніки змусить російське командування або визнати, що найближчим часом ширше і глибше проникнення вглиб фронту є маловірогідним, або ж перекинути туди додаткові резерви, аби і далі домагатися тактичних переваг.

Наразі, за оцінками ISW, російські війська мають можливість досягти оперативно важливих успіхів поблизу Часового Яру і готують резерви для підтримки широкомасштабного наступу, який очікується цього літа.

“Негайне залучення додаткових російських резервів для тактичного просування в районі Авдіївки, де російські війська перебувають далеко від оперативно важливих цілей, може поглинути сили, які в іншому випадку могли б підтримати оперативно важливі здобутки в районі Часового Яру або які були призначені для використання влітку 2024 року”, — йдеться в аналітичному звіті.

Відзначається, що російські війська, ймовірно, будуть змушені поповнити і посилити атакуючі підрозділи і знизити темп наступальних операцій на захід від Авдіївки, якщо вони не залучать додаткові резерви. Що, ймовірно, обмежить здатність Росії здійснювати додаткові швидкі тактичні просування в цьому районі.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони перемістились на нові рубежі на Донеччині.