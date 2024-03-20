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Українські компанії планують розпочати виробництво 155-мм артснарядів для ЗСУ — WP
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Українські компанії планують розпочати виробництво 155-мм артснарядів для ЗСУ — WP

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Снаряди 155-мм калібру
Снаряди 155-мм калібру, 29 квітня 2022 рік, штат Делавер, США. AP/Alex Brandon

Українські оборонні компанії, намагаючись задовольнити найбільшу потребу військових, планують виготовляти 155 міліметрові боєприпаси стандарту НАТО, необхідні для артилерійських систем, які постачаються Заходом.

Про це мовиться у матеріалі газети The Washington Post.

"Цих снарядів на фронті вкрай не вистачає, але представник державного підприємства "Укроборонпром" заявив, що виробництво розпочнеться не раніше "другої половини цього року", — зазначили журналісти.

Як вказує WP, посадовець, що говорив на умовах анонімності через делікатність питань національної безпеки, не надав додаткових подробиць.

19 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна, вже починаючи з квітня 2024 року, очікує на передачу достатньої кількості артилерійських боєприпасів від союзників.

Раніше президент Чехії Петр Павел поінформував, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023 року голова МЗС Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн 1 лютого поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

Речник Єврокомісії зі зовнішньополітичних питань Петер Стано оголосив, що до кінця березня кількість поставлених в Україну боєприпасів від ЄС сягне приблизно 500 тисяч.

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