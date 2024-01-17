Білорусь включила ядерну зброю до своєї військової доктрини

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 16 січня у Мінську представив проєкт оновленої військової доктрини, яка виходить із тісних союзницьких відносин із Росією. Вперше передбачена можливість застосування ядерної зброї.

Про це повідомило агентство Associated Press.

Минулого року Кремль оголосив про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї, не уточнивши її кількості. Росія заявила, що залишить за собою контроль над цією зброєю, призначеною для застосування на полі бою. Було також зазначено, що йдеться про зброю малого радіусу дії та порівняно невелику потужність.

Росія використала територію Білорусі як плацдарм для вторгнення своїх військ до України 24 лютого 2022 року, зазначає агентство AP.

Секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що розміщення російської ядерної зброї на білоруській території має бути стримуванням агресії з боку Польщі, члена НАТО.

Державне білоруське агентство БЕЛТА повідомило у вівторок, що міністр оборони Віктор Хренін за підсумками засідання Ради безпеки розповів журналістам про основні положення нового проєкту Військової доктрини Білорусі.

За його словами, проект оновленої Військової доктрини враховує зміну ситуації, але "загалом зберігає наступність і основне посилання про миролюбний характер білоруського народу".

"Білорусь жоден народ не розглядає як свого ворога, попри дії їхніх урядів. Це ключове посилання, дух Військової доктрини", — заявив Віктор Хренін.

У проєкті оновленої Військової доктрини з'явилася нова глава, де позначені союзницькі зобов'язання Білорусі. Під час її підготовки враховувався і досвід Казахстану, який пережив "спробу держперевороту", повідомляє БЕЛТА.

За словами міністра оборони, за результатами розгляду проєкту Військової доктрини на засіданні Ради безпеки 16 січня документ допрацюють і внесуть на затвердження всебілоруських народних зборів.