На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії загальним обсягом 12 786 МВт-год. Експорт не передбачається.

Про це 25 квітня повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з Польщі, Словаччини та Румунії. Сумарний обсяг екстреного постачання електроенергії склав близько 3% від добового споживання.

"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі (Дніпропетровщина). Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. У години вечірнього піка (з 17:00 до 22:00) застосовувалися графіки обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах, крім Херсонської області", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів

Вчора в одному з південних регіонів внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання ВЕС, внаслідок чого станція знизила потужність.

У Чернігівській області через обстріл з боку РФ було одномоментно відключено 413 абонентів у 6 населених пунктах.

Стан мереж

У Харківській області на високовольтній підстанції з технологічних причин короткостроково вимикалося обладнання. В результаті відключилась високовольтна повітряна лінія. Знеструмлень споживачів не було.

В Одеській області з технологічних причин вимикалась високовольтна підстанція. Споживачі не знеструмлювались.

У Хмельницькій області з технологічних причин вимикалися електромережі та підстанції оператора системи передачі та обленерго. Знеструмлювалися близько 34,5 тисячі абонентів. Впродовж години всіх було заживлено.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.