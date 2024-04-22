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У Міненерго закликали український бізнес та підприємства використовувати можливості імпорту електрики
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У Міненерго закликали український бізнес та підприємства використовувати можливості імпорту електрики

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Електроенергія
Міністр енергетики України Герман Галущенко. УНІАН

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що уряд забезпечив можливість для українських підприємств покривати потреби в електроенергії, використовуючи імпорт. За його словами, це дозволить бізнесу уникнути потенційних обмежень у споживанні.

Про це Герман Галущенко сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Посадовець наголосив, що в умовах регулярних російських атак на енергосектор, Міненерго працює над нарощуванням можливостей імпорту електроенергії з європейських країн понад встановлені наразі норми потужності у 1,7 ГВт.

"Але є години, коли ми не вибираємо цей імпорт (електроенергії — ред.). Тому зараз проводимо роботу з підприємствами та бізнесом, щоб вони максимально контрактували імпорт, тим самим гарантовано забезпечивши себе електроенергією і посиливши стійкість енергосистеми", — пояснив Галущенко.

Він нагадав, що відповідний досвід вже застосовувався у 2022 — 2023 роках.

"Закликаємо бізнес використовувати можливості імпорту, щоб ми збільшували обсяг електроенергії всередині країни", — сказав міністр.

У Міненерго також зауважили, що обсяг імпорту електроенергії, потрібний для уникнення відключень, має складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді у жовтні — квітні та 30% – у травні — вересні. При цьому, до підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання у разі їх запровадження. Можливі лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, введених системним оператором у разі екстреної ситуації для запобігання аварії в об’єднаній енергетичній системі.

13 грудня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що завдяки рішенню Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) Україна має можливість імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії.

Наступного дня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що компанія стала повноправним членом Асоціації Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E. Таким чином Україна стала 40-м учасником "енергетичного Євросоюзу".

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

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