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Що чекає на чоловіків за кордоном та голосування в США за допомогу Україні. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
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Що чекає на чоловіків за кордоном та голосування в США за допомогу Україні. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

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Українські консульства повідомляють про припинення послуг для чоловіків призовного віку, які знаходяться за кодоном. Зокрема, про це Суспільному повідомили у консульстві Польщі.

Прогнози керівника ГУР МО Кирила Буданова про те, чому у травні можлива важка ситуація для України. Дебати у Сенаті США щодо надання допомоги Україні та підозра міністру агрополітики Сольському – про це дивіться у дайджесті новин Суспільного "Несеться".

Авторка – Аліна Клименко. Оператор – Влад Нагірний. Монтаж – Олександр Трофимець.

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