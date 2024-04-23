Українські консульства повідомляють про припинення послуг для чоловіків призовного віку, які знаходяться за кодоном. Зокрема, про це Суспільному повідомили у консульстві Польщі.
Прогнози керівника ГУР МО Кирила Буданова про те, чому у травні можлива важка ситуація для України. Дебати у Сенаті США щодо надання допомоги Україні та підозра міністру агрополітики Сольському – про це дивіться у дайджесті новин Суспільного "Несеться".
Авторка – Аліна Клименко. Оператор – Влад Нагірний. Монтаж – Олександр Трофимець.