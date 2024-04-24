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Поновлення допомоги Україні від США замало для перемоги над РФ — Кулеба
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Поновлення допомоги Україні від США замало для перемоги над РФ — Кулеба

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Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Getty Images

Поновлення військової допомоги Україні від США не буде достатньо для того, щоб здобути перемогу над РФ — Заходу треба збільшити виробництво зброї.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр привітав схвалення Конгресом США пакета військової допомоги Україні на 61 мільярд доларів.

"Алілуя", — сказав Кулеба, коли його запитали про його реакцію на голосування Сенату США.

Водночас він наголосив сказав, що поновлення військової допомоги США буде недостатньо для перемоги над Росією.

"Жоден пакет не зупинить росіян. Що зупинить росіян, так це єдиний фронт всієї України та всіх її партнерів", — сказав глава МЗС.

За словами міністра, Заходу необхідно збільшити виробництво зброї, як це зробила Україна, оскільки Росія його випередила. Кулеба додав, що Росія обстрілює Україну у співвідношенні приблизно 10:1, тоді як Україні не вистачає і засобів ППО.

"Коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові своєї оборонно-промислової бази за два роки війни і чого досяг Захід, мені здається, що з боку Заходу щось не так. Захід має усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", – сказав він.

Міністр зазначив, що пік оборонного виробництва в країнах-союзниках України очікується не раніше кінця 2024 року.

Зазначається, що більшість спостерігачів вважають, що війна навряд чи скоро закінчиться і триватиме в наступному році. Очікується, що Росія почне літній наступ і, як вважають, зараз мобілізує додаткові 100 000 осіб для боротьби.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

23 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні. "За" проголосували 79 конгресменів (за необхідних 51), "проти" — 18. Законопроєкт також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню.

24 квітня документ підписав президент США Джо Байден.

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