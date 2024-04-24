Німеччина підтримуватиме Україну, але не дасть ракети Taurus — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове заявив, що ФРН не надасть Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це Олаф Шольц сказав під час пресконференції із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, передає кореспондентка Суспільного.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми виділили допомоги на понад 28 мільярдів євро. Ми поставляли танки, системи протиповітряної оборони. Але що стосується того виду озброєння про яке ви сказали — моє рішення не зміниться", — відповів Шольц, коли його запитали про передачу Taurus Україні.

Він також підкреслив, що ФРН та Велика Британія "стоять пліч-о-пліч з Україною" і надають найбільше допомоги серед усіх країн Європи.

"Ми підтримуватимемо Україну усіма шляхами, аби вона могла протистояти російській агресії. Німеччина та Сполучене Королівство це країни які надають найбільше допомоги у Європі. І ми продовжуватимемо це робити. Ми будемо й надалі тісно співпрацювати, особливо у напрямку тренувань українських військових і зміцнювати базу оборонної промисловості України", — сказав Шольц.

13 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив про свою відмову від передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це він сказав під час виступу у Бундестазі.

Раніше міністр закордонних справ Девід Кемерон заявив, що Велика Британія готова допомогти Німеччині вирішити проблеми, повязані з постачанням Taurus Україні.

За словами Кемерона, наприклад, можливий такий “кільцевий обмін”, за якого Німеччина передасть Британії крилаті ракети Taurus, а Лондон, у свою чергу, поставить додаткові ракети Storm Shadow Україні.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети.