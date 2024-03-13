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Шольц знову відмовився передавати Україні Taurus
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Шольц знову відмовився передавати Україні Taurus

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Ракета Taurus
Ракета Taurus. Фото: JUNG YEON-JE / AFP via Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про свою відмову від передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Про це він сказав під час виступу у Бундестазі.

"Йдеться про далекобійну зброю, дальністю до 500 км. І це відповідальність за застосування цієї зброї, яка передбачає присутність німецьких солдатів для її застосування. Це очевидний факт, про який я за кожної нагоди повторював і повторюю про це зараз", — сказав Шольц.

Канцлер зазначив, що має значення куди будуть націлені ракети. Він побоюється, що Україна використає Taurus для ударів по території РФ.

"Якщо передбачити, що цілі для ураження будуть визначати в Україні, або такі плани розроблятимуться у Німеччині, або якщо навіть українці пройдуть ґрунтовні навчання — це не має значення. Головна відповідальність — куди (ракети, — ред.) будуть націлені, куди будуть стріляти, куди будуть влучати. І таке не можна допустити, щоб в цьому брали участь німецькі солдати", — сказав він.

Шольц наголосив, що як канцлер має відповідальність не допустити, щоб Німеччина брала участь у цій війні.

"І до речі, багато відповідальних лідерів у Європі, і серед країн НАТО, дотримуються такої ж думки як і я", — сказав він.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети.

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