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Британія готова допомогти Німеччині з постачанням Taurus Україні — Кемерон
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Британія готова допомогти Німеччині з постачанням Taurus Україні — Кемерон

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Британія готова допомогти Німеччині з постачанням Taurus Україні — Кемерон
Девід Кемерон. Фото: AP

Велика Британія готова допомогти Німеччині вирішити проблеми, повязані з постачанням Taurus Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон, передає ZEIT.

За словами Кемерона, наприклад, можливий такий “кільцевий обмін”, за якого Німеччина передасть Британії крилаті ракети Taurus, а Лондон, у свою чергу, поставить додаткові ракети Storm Shadow Україні.

"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України", — сказав Кемерон.

Він додав, що “не буде повідомляти жодних подробиць і не розповість нашим опонентам, що ми плануємо”.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети.

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