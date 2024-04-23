Затримка допомоги від США мобілізувала Європу — нардеп

Заступник голови Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко заявив, що затримка допомоги від США мобілізувала Європу.

Про це нардеп повідомив, спілкуючись із журналістами у кулуарах ВРУ.

"Європа прикинулася. Бачимо, скільки сьогодні зусиль європейські держави, зокрема й ключові столиці, докладають, аби посилити нашу військові спроможність. Але цього замало", — сказав Пушкаренко.

Заступник голови Комітету зазначив, що "будь-яка військова затримка впливає на ситуацію на фронті та на втрати серед наших захисників і захисниць".

Нардеп привітав рішення Палати представників і висловив сподівання, що Сенат й президент Джо Байден "швидко виконають свої функції" та підтримають надання Україні військової допомоги.

Пушкаренко наголосив: "Я переконаний, що це мінімум дасть нам втримати ситуацію, а подекуди навіть і здійснити контратакувальні кроки".

Заступник голови Комітету додав, що "сьогодні Україна стоїть на вістрі боротьби за архітектуру безпеки Європи, за архітектуру безпеки світову".

"Важливо, що цивілізований світ поряд з нами. І рішення Палати представників, і рішення багатьох європейських столиць, підтверджують, що мир в Україні повинен бути справедливий, що ми боремося за міжнародне право", — підсумував нардеп.