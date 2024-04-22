Президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Політики обговорили макрофінансову підтримку України, військову допомогу, конфіскацію заморожених активів РФ.

Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Президент подякував конгресменам за візит "після дуже потужного та критично важливого рішення", на яке розраховував народ України.

"Під час зустрічі обговорили макрофінансову підтримку, військову допомогу, зокрема потребу в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ і БпЛА, бойовій авіації та підтримку в розвитку української оборонної промисловості", — зазначив він.

Політики також обговорили конфіскацію заморожених активів РФ, підтримку України на шляху до НАТО, безпекові гарантії, українську "формулу миру" та участь США в першому інавгураційному саміті миру.

Палата представників Сполучених Штатів 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

19 квітня, у Білому домі також заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги Україні буде схвалений Палатою представників.

20 квітня дідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що американський Сенат голосуватиме за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня. Для цього сенатори вийдуть із перерви.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

16 квітня спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.