До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США

До Києва сьогодні 22 квітня прибула двопартійна делегація Конгресу США — члени Палати представників Томас Кейн, Білл Кітінг, Мадлен Дін та Натаніель Моран.
Про це повідомляє Посольство США в Україні.
"Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною", — йдеться у повідомленні Посольства.
Палата представників Сполучених Штатів 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.