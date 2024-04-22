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До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США
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До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США

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До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США
До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США, 22 квітня 2024 року. Посольство США в Україні

До Києва сьогодні 22 квітня прибула двопартійна делегація Конгресу США — члени Палати представників Томас Кейн, Білл Кітінг, Мадлен Дін та Натаніель Моран.

Про це повідомляє Посольство США в Україні.

"Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною", — йдеться у повідомленні Посольства.

Палата представників Сполучених Штатів 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

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