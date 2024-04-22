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Байден запевнив, що після схвалення закону перший пакет допомоги від США посилить спроможності України — Зеленський
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Байден запевнив, що після схвалення закону перший пакет допомоги від США посилить спроможності України — Зеленський

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Зеленський і Байден
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський 22 квітня провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, в ході дзвінка Байден запевнив, що у разі схвалення Сенатом США законопроєкту стосовно фінансування допомоги Україні "негайно підпише" документ.

Президент також розповів, що відзначив двопартійну підтримку законопроєкту й особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.

"Інше рішення Палати представників США — дозволити конфіскацію російських активів — посилає потужний сигнал усім нашим партнерам", — підкреслив глава держави.

Окрім цього, Зеленський поінформував американського колегу про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до дзвінка, що є "чітким наміром РФ зробити місто непридатним для життя".

"Обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення, що він буде швидким, потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", — додав президент.

Лідери порушували питання підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Напередодні у Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

16 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

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