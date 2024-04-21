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Сенатор США сподівається на відправку Україні ракет ATACMS до кінця наступного тижня
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Сенатор США сподівається на відправку Україні ракет ATACMS до кінця наступного тижня

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Випробування оперативно-тактичного ракетного комплексу ATACMS у США, 14 грудня 2021 рік. AP

Голова Комітету з питань розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що допомогу Україні, включно з ракетами ATACMS, можуть відправити вже наступного тижня.

Про це демократ повідомив у ефірі телеканалу CBS News.

"Сподіваюся, щойно цей (законопроєкт — Ред.) дійде до президента у вівторок чи середу, ці поставки відразу розпочнуться, з ATACMS більшого радіуса дії. Тож, сподіваюся, що коли Джо Байден підпише (законопроєкт із допомогою для України — Ред.), ця зброя буде передана Україні до кінця тижня", — сказав Ворнер.

На уточнювальне запитання, чи мовиться не лише про боєприпаси він сказав: "ATACMS. Вважаю, що протягом останніх місяців адміністрація була готова підготувати або надати ATACMS. Це прописано в цьому законі".

Сенатор підкреслив, що моральний дух українців високий, але був підірваний за останні пару місяців, коли їм буквально давали нормовані снаряди, 8-10 боєприпасів на день.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Напередодні у Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

16 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

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