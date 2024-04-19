В Україні через значні пошкодження енергооб’єктів та зниження температури застосовувалися обмеження для промисловості. Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та у Кривому Розі, обмеження діють і сьогодні, 19 квітня. Для потреб споживачів використовується електроенергія власної генерації, імпорт та аварійна допомога від країн-сусідів.

Про це станом на ранок 19 квітня повідомили в Міненерго.

“У зв`язку зі значними пошкодженнями енергооб’єктів та зниженням температури учора ввечері (з 18 до 22 години) застосовувалися обмеження для промислових споживачів в усіх регіонах, окрім Херсонщини”, — повідомили у міністерстві.

Внаслідок обстрілу пошкоджено повітряну лінію на Чернігівщині, одномоментно знеструмлено 600 споживачів.

На Прикарпатті через падіння уламків ворожого дрона пошкоджено повітряну лінію, було знеструмлено побутових споживачів. Протягом години лінію введено в роботу, споживачів заживлено.

Через технічні причини короткостроково відключалась міждержавна повітряна лінія НЕК “Укренерго” на Закарпатті. Лінія в роботі.

Внаслідок технологічних порушень відключалось обладнання на підстанції у Хмельницькій області, при цьому знеструмлювалось близько 16 тисяч побутових споживачів. Усіх споживачів заживлено.

Також залучалася екстрена допомога з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг залученої електроенергії склав близько 3% від добового обсягу споживання електроенергії.

Станом на ранок також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн.

Як пояснили в Міненерго, залучення аварійної допомоги від країн-сусідів — це стандартний інструмент взаємодії синхронізованих енергосистем. Україна, як і партнери, у разі потреби та за можливості також надає аварійну допомогу.

Як відзначили в Міненерго, враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі російськими атаками, та різке зниження температури і, відповідно, збільшення навантаження на енергосистему, важливим є розумне споживання електроенергії.

“Просимо споживачів, як побутових, так і промислових, зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (з 19:00 до 22:00). Промисловість — за можливості переглянути виробничі процеси, залучати імпорт електроенергії, забезпечити себе альтернативними джерелами живлення”, — закликали енергетики.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,47 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії — 10 900 МВт*год. Експорту не передбачається.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.