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Байден пропонує Конгресу надати військову допомогу Україні та підтримати американських виробників зброї
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Байден пропонує Конгресу надати військову допомогу Україні та підтримати американських виробників зброї

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США, Україна
Президент США Джо Байден. AP/Stephanie Scarbrough

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що у разі, якщо Конгрес схвалить військову допомогу Україні та Ізраїлю, американська влада не буде виписувати "безлімітні чеки". За його словами, обидві держави одразу отримають озброєння з американських запасів, а потім кошти, схвалені Конгресом США, підуть на їх поповнення, шляхом закупівель в американських постачальників.

Про це глава США написав у колонці для The Wall Street Journal.

"Сюди входять ракети для Patriot, виготовлені в Аризоні, ракети Javelin, виготовлені в Алабамі, та артилерійські боєприпаси, виготовлені в Пенсільванії, Огайо та Техасі. Ми інвестували б у промислову базу Америки, купували б американську продукцію, вироблену американськими робітниками, підтримували робочі місця майже в 40 штатах і зміцнювали б нашу власну національну безпеку. Ми допомагаємо нашим друзям, допомагаючи при цьому самим собі", — пояснив Байден.

Він додав, що зараз не час "залишати друзів" Сполучених Штатів і що Палата представників має терміново схвалити законодавство про національну безпеку з допомогою України та Ізраїлю, а також надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Газі.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

10 квітня Конгрес США відновив роботу після великодніх канікул. Раніше Джонсон обіцяв взятись за допомогу Україні після того, як законодавці повернуться до Вашингтона.

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