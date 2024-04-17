Комітет розвідки Палати представників Конгресу 16 квітня провів секретну нараду щодо ситуації в Україні.

Про це заявили республіканець Майк Тернер та демократ Джим Гаймс.

Голова і високопоставлений член комітету зазначили, що рішення стосовно допомоги Силам оборони слід ухвалити негайно.

"Сьогодні на секретній нараді наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги на цьому тижні", — наголосили конгресмени.

Тернер і Гаймс додали, що Сполучені Штати "повинні протистояти агресивній війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні є критичною".

Законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон 16 квітня представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.