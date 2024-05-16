Уряд Британії вирішив достроково звільнити деяких ув'язнених. У чому причина

У Великій Британії уряд вдався до надзвичайних заходів, щоб достроково звільнити деяких злочинців з в'язниць і відкласти початок деяких судових слухань, щоб запобігти переповненню в'язниць.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за останні 30 років кількість ув'язнених в Англії та Уельсі подвоїлася внаслідок збільшення термінів ув'язнення та більш жорсткого підходу до насильницьких злочинів і злочинів, пов'язаних з наркотиками.

Речник прем'єр-міністра Ріші Сунака заявив, що дострокове звільнення застосовуватиметься лише до ув'язнених наприкінці терміну покарання, і вони перебуватимуть під суворим наглядом, в тому числі з електронними мітками.

Дострокове звільнення не стосуватиметься ув'язнених, засуджених за тероризм, сексуальні або тяжкі насильницькі злочини. Крім того, начальники в'язниць матимуть право блокувати звільнення деяких осіб, сказав речник.

Він пояснив, що уряд звільняє ув'язнених достроково, щоб зменшити “короткостроковий тиск на пенітенціарну систему”. За словами речника, “це тимчасова схема”.

Міністерство юстиції в окремій заяві в середу, 15 травня, повідомило, що ініціювало захід, згідно з яким затриманих обвинувачених, яким відмовили у звільненні під заставу, можуть повернути під варту поліції замість того, щоб доправити до в'язниці, якщо там немає вільних місць.

“Ми ініціювали раніше застосовуваний захід для безпечного переведення ув'язнених між судами та СІЗО, а також для забезпечення постійної наявності вільних камер у разі їхнього повторного утримання під вартою”, — заявили в міністерстві.

Востаннє такий захід використовувався в березні приблизно протягом тижня.

Як пише агенція, лідер опозиційних лейбористів Кейр Стармер звинуватив Сунака у видачі злочинцям “карт безкоштовного виходу з в'язниці” і запитав під час виступу у парламенті, чи не звільняють достроково людей, засуджених за домашнє насильство.

Минулого літа кількість ув'язнених в Англії та Уельсі досягла рекордного рівня — 88 225 осіб, що на 8% більше, ніж роком раніше. При цьому, за офіційними даними, корисна місткість в'язниць становила 557 місць.

Три з кожних п'яти в'язниць були переповнені, тобто в них утримувалося більше ув'язнених, ніж могло бути забезпечено гідними умовами утримання.