ХарківщинаВійнаМобілізаціяВідеоТОП РегіонівУсі новиниРозслідуванняІсторіїЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
РФ прагне захопити Вовчанськ, але не зможе взяти Харків без додаткових сил — британська розвідка
Вторгнення Росії в УкраїнуВЕЛИКА БРИТАНІЯСвітВійна

РФ прагне захопити Вовчанськ, але не зможе взяти Харків без додаткових сил — британська розвідка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військовослужбовці ЗСУ на бойових позиціях у Харківській області
Військовослужбовці ЗСУ на бойових позиціях у Харківській області. Військовослужбовці ЗСУ на бойових позиціях у Харківській області. Фото: УНІАН

У британській розвідці вважають, що прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині найімовірніше є безпосередньою метою російського наступу. Водночас РФ не має шансів захопити Харків.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

"Нещодавно сформоване Північне угруповання військ Росії вторглося в Харківську область України і взяло під контроль кілька населених пунктів. Прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою ціллю Росії і наразі російські та українські війська ведуть за нього боротьбу", — зазначили у британській розвідці.

На думку аналітиків, відкриваючи додатковий напрямок фронту, РФ намагається відволікти українські Сили оборони від інших ділянок лінії фронту та поставити під загрозу Харків — друге за величиною місто України.

"Однак малоймовірно, що Росія накопичила достатню бойову міць, щоб узяти місто, не залучаючи додаткові сили в цей район", — йдеться у звіті.

Топ дня
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні Важливо
Кабмін
Кабмін призначив тимчасових міністрів агрополітики та інфраструктури
Ситуація у Вовчанську на Харківщині: ЗСУ контролюють місто, тривають бої на околицях
Ситуація у Вовчанську на Харківщині: ЗСУ контролюють місто, тривають бої на околицях
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Яка програма візиту
Російські військові можуть розпочати наступ на Сумську область — Буданов
Російські військові можуть розпочати наступ на Сумську область — Буданов

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
Дізнайтесь більше
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Шольц: перемовин про кінець війни на Глобальному саміті миру не буде
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба спростував наратив РФ про "зірвану мирну угоду" з Москвою навесні 2022 року
Українські військові
На фронті Сили оборони відбивають 20 атак військ РФ — Генштаб
Ведант Пател
У США попереджають, що російська армія спробує просунутись на Харківщині у найближчі тижні
На початок