У британській розвідці вважають, що прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині найімовірніше є безпосередньою метою російського наступу. Водночас РФ не має шансів захопити Харків.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

"Нещодавно сформоване Північне угруповання військ Росії вторглося в Харківську область України і взяло під контроль кілька населених пунктів. Прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою ціллю Росії і наразі російські та українські війська ведуть за нього боротьбу", — зазначили у британській розвідці.

На думку аналітиків, відкриваючи додатковий напрямок фронту, РФ намагається відволікти українські Сили оборони від інших ділянок лінії фронту та поставити під загрозу Харків — друге за величиною місто України.

"Однак малоймовірно, що Росія накопичила достатню бойову міць, щоб узяти місто, не залучаючи додаткові сили в цей район", — йдеться у звіті.