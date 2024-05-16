Росія висилає військового аташе Великої Британії

Росія заявила в четвер, що висилає британського аташе з питань оборони, і пообіцяла подальшу, відплату після того, як Британія вислала його російського колегу минулого тижня.

Про це пише Reuters.

Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що викликало представника посольства Великої Британії, щоб повідомити їм про цей крок.

8 травня Велика Британія оголосила, що наказує звільнити російського аташе з питань оборони, описавши його як незаявленого офіцера військової розвідки.

У російській заяві йдеться, що Москва розцінює це як "політично мотивовану акцію з явно вираженим русофобським характером, яка завдає непоправної шкоди двостороннім відносинам".

Британському дипломату Едріану Когіллу дали тиждень, щоб залишити країну. У Москві заявили, що на цьому справа не закінчиться, і Британію поінформують про подальші кроки у відповідь.

Відносини між двома країнами були в жахливій формі ще до війни в Україні та ще більше погіршилися з її початку. Британія відіграла важливу роль у мобілізації підтримки України та забезпеченні її зброєю.

Минулого тижня Велика Британія заявила, що також запроваджує нові візові обмеження, щоб обмежити тривалість часу, який російські дипломати можуть проводити у Британії.