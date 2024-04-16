НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Не підливати масла у вогонь". Сі Цзіньпін назвав чотири принципи "врегулювання конфлікту" в Україні
КИТАЙВторгнення Росії в УкраїнуНІМЕЧЧИНАПОЛІТИКАПодіїСвітВійнаПолітика

"Не підливати масла у вогонь". Сі Цзіньпін назвав чотири принципи "врегулювання конфлікту" в Україні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сі Цзіньпін назвав чотири принципи "врегулювання конфлікту" в Україні
Канцлера Німеччини Олафа Шольца приймає в Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін, 16 квітня 2024 року. Getty Images/Michael Kappeler/picture alliance

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін виклав чотири принципи врегулювання війни в Україні.

Про це пише ВВС з посиланням на державні китайські ЗМІ, які повідомили про  "чотири принципи для запобігання виходу кризи в Україні з-під контролю та відновлення миру".

За словами Сі, країни повинні зосередитися на:

  • "підтримці миру і стабільності"
  • та "утримуватися від пошуку корисливих цілей",
  • а також "охолодити ситуацію"
  • і "не підливати масла у вогонь".
"Ми повинні створити умови для відновлення миру й утримуватися від подальшого посилення напруженості", — заявив Сі.

При цьому він наголосив на необхідності "зменшити негативний вплив на світову економіку".

На зустрічі з Шольцом Сі також наголосив, що "промислові та виробничі ланцюжки Китаю і Німеччини глибоко пов'язані один з одним".

"Взаємовигідне співробітництво між Китаєм і Німеччиною — це не "ризик", а гарантія стабільності двосторонніх відносин і можливість створити майбутнє", — сказав Сі.

Разом із Шольцем до Китаю в неділю, 14 квітня, прибула велика делегація міністрів і керівників німецьких підприємств.

Як відзначає ВВС, "чотири принципи" перегукуються з торішнім документом Пекіна, в якому містився заклик до "політичного врегулювання конфлікту”. Як вважають деякі західні оглядачі, це дасть змогу Росії утримати більшу частину захоплених українських територій.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.

Топ дня
Майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти — Лубінець
Майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти — Лубінець
Зеленський: Трипільська ТЕС була знищена, бо закінчились ракети для її захисту
Зеленський: Трипільська ТЕС була знищена, бо закінчились ракети для її захисту
СБУ вразила російську РЛС дальньої дії "Небо-У" в Брянській області
СБУ вразила російську РЛС дальньої дії "Небо-У" в Брянській області — джерела
Закон про мобілізацію направили на підпис Зеленському
Закон про мобілізацію направили на підпис Зеленському
Катування на окупованих територіях України: The Reckoning Project подав позов в Аргентині
Катування на окупованих територіях України: The Reckoning Project подав позов в Аргентині

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Міністр закордонних справ КНР Ван Ї
Удар по Ізраїлю: Китай заявив про "право Ірану на самооборону"
Мідний дріт
Росія та Китай вигадали, як торгувати міддю в обхід санкцій — Reuters
Прапор Китаю на тлі неба
Bloomberg: США заявили, що Китай постачає Росії компоненти для безпілотників і ракет
Міністерство торгівлі США
США запровадили санкції проти компаній із Росії, Китаю та ОАЕ
На початок