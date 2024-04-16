Сі Цзіньпін назвав чотири принципи "врегулювання конфлікту" в Україні

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін виклав чотири принципи врегулювання війни в Україні.

Про це пише ВВС з посиланням на державні китайські ЗМІ, які повідомили про "чотири принципи для запобігання виходу кризи в Україні з-під контролю та відновлення миру".

За словами Сі, країни повинні зосередитися на:

"підтримці миру і стабільності"

та "утримуватися від пошуку корисливих цілей",

а також "охолодити ситуацію"

і "не підливати масла у вогонь".

"Ми повинні створити умови для відновлення миру й утримуватися від подальшого посилення напруженості", — заявив Сі.

При цьому він наголосив на необхідності "зменшити негативний вплив на світову економіку".

На зустрічі з Шольцом Сі також наголосив, що "промислові та виробничі ланцюжки Китаю і Німеччини глибоко пов'язані один з одним".

"Взаємовигідне співробітництво між Китаєм і Німеччиною — це не "ризик", а гарантія стабільності двосторонніх відносин і можливість створити майбутнє", — сказав Сі.

Разом із Шольцем до Китаю в неділю, 14 квітня, прибула велика делегація міністрів і керівників німецьких підприємств.

Як відзначає ВВС, "чотири принципи" перегукуються з торішнім документом Пекіна, в якому містився заклик до "політичного врегулювання конфлікту”. Як вважають деякі західні оглядачі, це дасть змогу Росії утримати більшу частину захоплених українських територій.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.