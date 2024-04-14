Шольц розпочав триденний тур Китаєм: що відомо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня розпочав свій триденний візит до КНР. Одним із ключових питань поїздки стане обговорення підтримки Пекіном Москви на тлі вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомило агентство Reuters.

Як пишуть журналісти, візит покликаний "зміцнити зв'язки з головним торговим партнером ФРН та усунути розбіжності з питань, включаючи торговельну практику Китаю та його підтримку Росії".

"Шольц, у складі делегації якої топменеджери кількох великих німецьких корпорацій, розпочав поїздку в південно-західному мегаполісі Чунцін. Також він відвідає Шанхай і Пекін, де зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном та прем'єром Лі Цяном", — зазначило Reuters.

Агентство вказує, що після прибуття канцлер засудив іранські удари по Ізраїлю "найрішучішим чином". За даними урядових джерел, під час польоту політик був у курсі подій на Близькому Сході.

14 квітня Шольц відвідає завод водневих паливних елементів німецької корпорації Bosch, привернувши увагу до галузі, в якій між Європою і Китаєм зростає напруженість.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.