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"Працюємо над впровадженням додаткової генерації": у Міненерго розповіли про стан енергосистеми
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"Працюємо над впровадженням додаткової генерації": у Міненерго розповіли про стан енергосистеми

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Світлана Гринчук
Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Facebook

Станом на ранок 13 квітня енергосистема працює збалансовано, хоча ситуація продовжує бути складною. Триває робота над впровадженням нової додаткової генерації.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новин" розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Діють відключення споживачів у Харкові та Харківській області. Також є обмеження для промисловості в Дніпропетровській області. Це все пов’язано з масованими атаками за останні три тижні на об'єкти енергетичної системи", — сказала вона.

За словами Гринчук, для того, компенсувати втрати, завдані російськими ударами, застосовуються різні механізми, схеми перепідключення. Одним з основних завдань є розібрати завали, оцінити стан обладнання, можливості швидкого ремонту цього обладнання.

"Також працюємо над впровадженням нової додаткової генерації і малої розподіленої генерації для того, щоби проходити без значних відключень пікові періоди — це буде влітку і підготовка до наступного опалювального сезону. Це наш пріоритет, і всі енергетики працюють над цим", — наголосила заступниця міністра.

Водночас Гринчук закликала українців споживати електроенергію ощадливо, особливо у пікові вечірні години.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

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