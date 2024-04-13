Чехія знайшла понад мільйон артилерійських боєприпасів для України; колишній міністр оборони України Резніков знайшов нову роботу; стало відомо, з ким домовляється Україна про поставки систем Patriot та нові санкції США і Британії проти Росії — Суспільне підготувало головні новини ранку 12 квітня.

1. Чехія вже знайшла понад мільйон артилерійських боєприпасів для України

Чехія виявила вже понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі.

За словами чеського президента, його країна також веде перемовини про укладення безпекової угоди з Україною. Підписання угоди може відбутися у травні або червні.

Контекст: 17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

2. Резніков став директором "Безпекових та оборонних програм" в Інституті майбутнього

Ексміністр оборони України Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього (Ukrainian Institute for the Future).

Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі.

"Зараз це найактуальніший напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони й безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії", — написав Ліскі у Facebook.

Контекст: У вересні 2023 року Володимир Зеленський оголосив про намір замінити міністра оборони Олексія Резнікова на Умєрова, який тоді очолював Фонд держмайна.

3. FT: Україна домовляється з Іспанією, Польщею та Румунією щодо передачі систем ППО

Київ домовляється про передачу в Україну систем протиповітряної оборони з Польщею, Румунією та Іспанією.

Про це повідомили Financial Times два джерела, знайомі з ходом переговорів.

Міністр закордонних справ Києва Дмитро Кулеба підтвердив в ефірі українських новин пізно в п’ятницю, що ведуться "активні переговори" з союзниками про придбання двох систем ППО Patriot і однієї системи ППО SAMP/T.

Хоча Кулеба не назвав цих союзників, офіційні особи, які знають про дискусії, повідомили FT, що Київ веде переговори з Польщею та Іспанією щодо батареї Patriot від кожної з них, а також з Румунією щодо SAMP/T.

Чому це важливо: За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, до пріоритетних напрямків роботи його відомства у 2024 році увійде забезпечення поставок систем Patriot або SAMP-T. При цьому він зазначив, що традиційні методи "ввічливої ​​та тихої" дипломатії не дозволили цього досягти, тому необхідно використовувати інші методи.

4. США та Британія заборонили ввезення алюмінію, міді та нікелю з Росії

Міністерство фінансів США запровадило заборону на постачання в країну алюмінію, міді та нікелю, вироблених у Росії.

Про це йдеться на сайті відомства.

У рішенні йдеться, що імпорт та ввезення до США алюмінію, міді та нікелю російського походження забороняється "за низкою винятків, передбачених законом", та за наявності ліцензії чи іншого дозволу Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. Обмеження не поширюється на метали, здобуті до 13 квітня 2024 року.

Окрім того, глобальним біржам металів буде заборонено приймати вказані метали із Росії.

Контекст: За оцінкою Мінфіну Великої Британії, дії Вашингтона та Лондона спрямовані на імпорт на суму $40 млрд.