США та Британія заборонили ввезення алюмінію, міді та нікелю з Росії

Міністерство фінансів США запровадило заборону на постачання в країну алюмінію, міді та нікелю, вироблених у Росії.

Про це йдеться на сайті відомства.

У рішенні йдеться, що імпорт та ввезення до США алюмінію, міді та нікелю російського походження забороняється "за низкою винятків, передбачених законом", та за наявності ліцензії чи іншого дозволу Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. Обмеження не поширюється на метали, здобуті до 13 квітня 2024 року.

Окрім того, глобальним біржам металів буде заборонено приймати вказані метали із Росії.

"Американські глобальні біржі металів не повинні приймати алюміній, мідь або нікель російського походження, які були вироблені 13 квітня 2024 або після цієї дати", — йдеться в матеріалах Мінфіну США.

Велика Британія, яка обмежила імпорт алюмінію, міді та нікелю з РФ у 2023 році, приєдналася до санкцій щодо торгових майданчиків. Рішення зачепить Лондонську біржу металів (LME) та товарну біржу Чикаго (CME).

"Ухваливши ці заходи цілеспрямовано та відповідально, ми скоротимо доходи Росії, захистивши при цьому наших партнерів та союзників від небажаних побічних ефектів", — йдеться у заяві міністра фінансів США Джанет Йеллен.

Міністерство уточнило, що під терміном "походження з РФ" мається на увазі будь-який товар, що з Росії, зокрема "суттєво перетворений на товар іноземного виробництва".

За оцінкою Мінфіну Великої Британії, дії Вашингтона та Лондона спрямовані на імпорт на суму $40 млрд. Як вважає Британія, дозвіл торгувати наявними запасами російського металу на світових біржах дозволить "мінімізувати ризик для стабільності ринку".