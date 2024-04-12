Київ лобіює надсилання в Україну систем протиповітряної оборони Польщі, Румунії та Іспанії.

Про це повідомили Financial Times два джерела, знайомі з ходом переговорів.

Міністр закордонних справ Києва Дмитро Кулеба підтвердив в ефірі українських новин пізно в п’ятницю, що ведуться "активні переговори" з союзниками про придбання двох систем ППО Patriot і однієї системи ППО SAMP/T.

Хоча Кулеба не назвав цих союзників, офіційні особи, які знають про дискусії, повідомили FT, що Київ веде переговори з Польщею та Іспанією щодо батареї Patriot від кожної з них, а також з Румунією щодо SAMP/T.

"Їм потрібно всього сім (батарей ППО — ред.). Однак тут все складно", - заявило джерело, знайоме з ходом переговорів.

Як пише видання, Україна має щонайменше три батареї Patriot і одну батарею SAMP/T, яку отримала у 2023 році.

Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, цього тижня заявив, що "неймовірно", що західні країни не можуть надати Україні сім додаткових батарей Patriot, враховуючи, що в їхньому арсеналі є близько 100, яких вони можуть заощадити.

2023 року Німеччина передала Києву дві такі системи ППО із запасів Бундесверу, проте цього тижня глава МЗС ФРН Анналена Бербок оголосила, що запаси систем ППО Patriot у Німеччини для можливої ​​передачі Києву вичерпані.

Про відсутність можливості передати Україні ЗРК Patriot заявив у четвер журналістам і президент Польщі Анджей Дуда, за словами якого республіка тільки-но починає створювати власну систему протиракетної оборони.

Логіку таких дій цього тижня пояснив президент Фінляндії Олександр Стубб. Він заявив, що рішення про допустимість скорочення мінімальних стратегічних запасів тих чи інших озброєнь для їхньої передачі Києву залишаються за військовим командуванням окремих країн ЄС і мають залишатися конфіденційними.

У вівторок глава дипслужби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Україна "відчайдушно просить" у спільноти терміново виділити їй сім батарей систем ППО Patriot.

До цього Зеленський сказав, що Україна опинилась у черзі за Patriot та ракетами до них, а із Заходом складно домовитися про нові поставки. За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, до пріоритетних напрямків роботи його відомства у 2024 році увійде забезпечення поставок Києву систем Patriot або SAMP-T. При цьому він зазначив, що традиційні методи "ввічливої ​​та тихої" дипломатії не дозволили цього досягти, тому необхідно використовувати інші методи.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;

максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;

мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.