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Кулеба: якби Україна мала "Patriot", знищення Трипільської ТЕС не сталося б
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Кулеба: якби Україна мала "Patriot", знищення Трипільської ТЕС не сталося б

ЗМІ
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Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба. AP

Якби Україна мала достатньо зенітних ракетних комплексів Patriot, росіянам не вдалося б знищити Трипільську ТЕС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі "Укрінформу".

"Тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це", — заявив Кулеба, відповідаючи на питання, чи піднімав він тему знищення росіянами Трипільської ТЕС під час українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях.

Міністр додав, що українська сторона говоритиме з іноземними партнерами саме у контексті "максимального прискорення постачання ППО".

Внаслідок російської атаки 11 квітня повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині, повідомили Суспільному у пресслужбі "Центренерго". Повідомляється, що втрачено 100% генерації.

Як розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини” голова наглядової ради ПАТ “Центренерго” Андрій Гота, є багато важких бетонних конструкцій, які треба демонтувати перед тим, як почати оцінку тієї шкоди, яку завдала сьогоднішня ракетна атака.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб захистити Україну повністю потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Німеччина ініціювала аналіз всіх наявних, не лише у союзників, а у й у світі батарей Patriot та інших систем ППО та що можна зробити, щоб їх доставили в Україну.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

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