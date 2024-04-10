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Російських атак зазнали енергетичні обʼєкти на Миколаївщині та Одещині — Міненерго
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Російських атак зазнали енергетичні обʼєкти на Миколаївщині та Одещині — Міненерго

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Електроенергія, світло
Лінія електропередач. УНІАН

Станом на ранок 10 квітня, українська енергосистема працює стабільно та збалансовано. На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом до 400 МВт. Також передбачається незначний експорт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Ворог атакував енергооб’єкти на півдні країни. Зокрема, під час атаки сталося загоряння обладнання на високовольтній підстанції у Миколаївській області. Для ліквідації наслідків атаки було відключено дві високовольтні лінії, повністю знеструмлювались споживачі Херсонської і частково — Миколаївської областей. Станом на ранок усіх споживачів заживлено", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, обстрілом було пошкоджено об’єкт генерації на Одещині, пошкоджено виробничі приміщення.

У відомстві зазначили, що протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області.

Вчора, 9 квітня, вдень через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ сумарною величиною 13 631 МВт-год.

Також оператор системи передачі аварійно передав надлишки електроенергії до Польщі загальним обсягом 1071 МВт-год.

"Увечері на високовольтній підстанції на Полтавщині відключалось обладнання, в результаті знеструмились побутові споживачі операторів системи розподілу на Харківщині та Полтавщині, промисловість та залізниця (зафіксовано порушення у русі потягів)", — йдеться у повідомленні.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

3 квітня президент Володимир Зеленський розповів, що у березні цього року Росія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 ударних дронів типу "Shahed" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

4 квітня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що російські окупанти змінили тактику в намаганнях знищити українську енергетичну інфраструктуру.

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