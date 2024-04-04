Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що російські окупанти змінили тактику в намаганнях знищити українську енергетичну інфраструктуру.

Про це посадовець повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"Задум росіян, на жаль, не змінився змінилася тактика. Вони застосовують комбіновані удари. Комбінують різні ракети і "шахеди", — сказав Кудрицький.

Голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що минулого року фіксували одну масовану атаку ракетами або дронами приблизно за 1-2 тижні

"Зараз це ціла серія практично безперервна", — підкреслив посадовець.

Кудрицький також поінформував, що лише за неповні півтори декади кількість ударів "шахедами" вже зрівнялася з тою, яка спостерігалась у минулому опалювальному сезоні за весь період у декілька місяців.

"Тому очевидно ворог більше ніж в минулому сезоні робить ставку на дрони, але також ми бачимо що застосовує і великі обсяги ракетного озброєння для ураження електростанцій", — продовжив голова правління НЕК "Укренерго".

Посадовець додав, що у зв'язку з цим працівники цілодобово та без вихідних працюють над відновленням енергооб'єктів.