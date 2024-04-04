НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Голова "Укренерго": РФ змінила тактику обстрілів енергетичної інфраструктури України
ЕНЕРГЕТИКАЕлектроенергіяВторгнення Росії в УкраїнуПодіїЕнергосистемаВійна

Голова "Укренерго": РФ змінила тактику обстрілів енергетичної інфраструктури України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Володимир Кудрицький
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: Медіацентр

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що російські окупанти змінили тактику в намаганнях знищити українську енергетичну інфраструктуру.

Про це посадовець повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"Задум росіян, на жаль, не змінився змінилася тактика. Вони застосовують комбіновані удари. Комбінують різні ракети і "шахеди", — сказав Кудрицький.

Голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що минулого року фіксували одну масовану атаку ракетами або дронами приблизно за 1-2 тижні

"Зараз це ціла серія практично безперервна", — підкреслив посадовець.

Кудрицький також поінформував, що лише за неповні півтори декади кількість ударів "шахедами" вже зрівнялася з тою, яка спостерігалась у минулому опалювальному сезоні за весь період у декілька місяців.

"Тому очевидно ворог більше ніж в минулому сезоні робить ставку на дрони, але також ми бачимо що застосовує і великі обсяги ракетного озброєння для ураження електростанцій", — продовжив голова правління НЕК "Укренерго".

Посадовець додав, що у зв'язку з цим працівники цілодобово та без вихідних працюють над відновленням енергооб'єктів.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Енергоефективна котельня, Київ, опалення
Заощадили понад 2 млн гривень: як кияни економлять на комунальних послугах
Володимир Кудрицький
Кудрицький пояснив, як убезпечити енергосистему України від атак Росії: чи вплине це на тарифи
Комунальники лагодять інфраструктуру після російських ударів безпілотниками по Харкові,
350 тис. споживачів залишились без світла на Харківщині внаслідок атаки РФ: відключення електрики у Харкові подовжили
обірвані лінії електропередач
ДТЕК повернув світло майже 150 тисячам родин на Київщині
На початок