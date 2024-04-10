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Шольц сказав, що непостачання Україні ракет Taurus пов'язане з ядерними погрозами Путіна — Зеленський
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Шольц сказав, що непостачання Україні ракет Taurus пов'язане з ядерними погрозами Путіна — Зеленський

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що зволікання канцлера Німеччини Олафа Шольца із передачею Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus пов'язане з ядерними погрозами з боку РФ.

Про це глава української держави повідомив у інтерв'ю Bild.

"У наших партнерів є певна зброя, яка потрібна нам сьогодні, щоб вижити. Вона потрібна Україні, щоб вижити, і я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що обговорення ситуації стосовно постачання ракет Taurus нині триває, але це питання "не таке просте".

За словами політика, Шольц каже, що ФРН не є ядерною державою і що Taurus є найсильнішою системою озброєнь — відповідно, він не може залишити Німеччину без цієї системи озброєнь.

Журналіст у ході інтерв'ю поцікавився, чи має відношення непостачання Taurus до ядерних погроз Путіна. Зеленський відповів: "Шольц говорив, що так воно і є. Але не думаю, що це захистить від ядерної загрози з боку РФ".

"Відповідь вибухонебезпечна, тому що канцлер поки що виправдовував свою відмову в Taurus інакше: а саме тим, що не хоче перетворювати Німеччину на партію війни, оскільки Україна може використовувати ракети для ураження цілей на території Росії", — оцінило заяву президента Bild.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

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