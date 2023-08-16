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Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
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Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus

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Німецька далекобійна ракета Taurus
Німецька далекобійна ракета Taurus, 25 вересня 2017. JUNG YEON-JE / AFP via Getty Images

У травні 2023-го Україна звернулася до Німеччини з проханням надати далекобійні крилаті ракети Taurus. Розмови про їхню передачу досі ведуться, проте 7 серпня стало відомо, що принаймні у Бундестазі є консенсус щодо передачі Taurus Силам оборони. Суспільне розповідає, що це за ракети, як їх використовують та чим вони відрізняються від далекобійних Storm Shadow та SCALP, які вже є на озброєнні України.

Навіщо Україні ракети Taurus

Це далекобійні ракети повітряного базування, тобто їх запускають з літаків. На озброєнні України вже є схожі ракети — французька SCALP та британська Storm Shadow. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ці види ракет дозволять Україні "активно знищувати резерви й ресурси Росії на далеких підступах та руйнувати тилову логістику".

Taurus — як і SCALP та Storm Shadow, не планувались для використання на радянських літаках, які є в України. Для німецьких ракет Сили оборони, скоріш за все, будуть використовувати ті ж спеціальні кріплення, що і для британських та французьких, пояснює авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. Наприклад, на цьому відео можна побачити, як на літаку Су-24 адаптували кріплення для французької ракети SCALP. Саме на цих літаках можуть застосовуватись і ракети Taurus, каже Романенко.

Далекобійні ракети Taurus
Графіка: Суспільне

Переваги Taurus

  • Одна з переваг Taurus перед французькою та британською ракетами — їх можна використовувати навіть під час поганих погодних умов, адже німецька ракета оснащена радаром, що здатен сканувати рельєф, говорить Романенко. SCALP та Storm Shadow мають іншу, оптоелектронну систему. Пробивати туман та дим вона не здатна.
  • Через це ракетам Taurus, на відміну від SCALP і Storm Shadow, не заважає і штучне задимлення цілей, яке росіяни використовували, наприклад, під час недавньої атаки на Кримський міст.
  • Ще одна перевага Taurus — вдвічі більша дальність польоту, а саме — 500 км. Це дозволить завдавати удари, наприклад, по російських аеродромах в Криму. Проте, за даними Reuters уряд Німеччини пропонує обмежити дальність Taurus для України та зробити її близько 300 км. На думку Валерія Романенка для цього або зменшать об‘єм паливного бачка ракети, або обмежать дальність польоту програмно: "Можна ввести в управляючу систему ракети забороняючі координати й туди внести кордон з Росією". Посол України у Німеччині Олексій Макеєв порівняв це із "забороною футболістам виходити на половину поля суперника чи бити пенальті".

Що може знищувати Taurus

Ракета має бойову частину у 480 кг. Вона розроблялась, зокрема, для руйнування укріплень та бункерів і має тандемний боєприпас — перший заряд пробиває оболонку бункера, другий — основний, вибухає всередині укріплення. Тандемний боєприпас можна адаптувати й для знищення інших цілей, наприклад, мостів, пояснює військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, наслідки від ураження ракетою Taurus в цьому випадку будуть схожими на пошкодження Чонгарської переправи, яку ймовірно атакували ракетами Storm Shadow.

Скільки ракет Taurus можуть передати Україні

За офіційними даними, на озброєнні армії Німеччини є 600 таких ракет. Проте готових до застосування 150–300 штук, повідомляє видання BILD. Скільки з них Німеччина може передати Україні — наразі невідомо.

Коли Taurus передадуть Україні

Розмови про це почались наприкінці травня 2023-го. 7 серпня Єгор Чернєв — голова делегації ВР в Парламентській асамблеї НАТО, повідомив, що ключові парламентські фракції Німеччини досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Проте канцлер країни Олаф Шольц, все ще вагається: "Як і в минулому, ми завжди будемо ретельно перевіряти кожне рішення: що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок. Це стосується і ракет Taurus".

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