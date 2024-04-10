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Депутати пропонують забронювати працівників органів державної влади України
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Депутати пропонують забронювати працівників органів державної влади України

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Нацполіція, поліція
Шеврон полісмена. Фото (ілюстративне): Нацполіція України

Органи державної влади та місцевого самоврядування можуть зобовʼязати оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації своїх працівників.

Про це йдеться в тексті законопроєкту про мобілізацію із правками, який депутати хочуть внести до зали 10 квітня.

У документі йдеться, що "органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що здійснюють бронювання військовозобов’язаних, зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних".

Бронюванню підлягають працівники: нацполіції, НАБУ, Державному бюро розслідувань, прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування.

Серед органів держвлади та місцевого самоврядування можуть бути заброньовані лише керівники цих організацій. Щодо держслужбовців категорій "Б" та "В", то серед них можуть забронювати до 50% працівників.

До того ж депутати можуть ухвалити правку, де призову на військову службу під час мобілізації не підпадатимуть військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку до досягнення 25-річного віку.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Втім до цієї версії документу були зауваження як з боку комітетів, так і від всіх фракцій, тому 11 січня уряд викликав його з парламенту.

Того ж дня міністр оборони Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію з урахуванням всіх пропозицій, а вже 30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту.

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки 9 квітня 2024 року затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Його мають внести до зали 10 квітня 2024 року.

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